Владелец попавшей в ДТП под Тверью маршрутки занимался незаконными перевозками

Компания-владелец маршрутного такси, которое утром в пятницу попало в ДТП с большим числом жертв, осуществляла незаконные пассажирские перевозки, сообщил в эфире «России-24» губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Руденя сообщил, что владельцем маршрутки является «частная компания», осуществляющая «незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», передает ТАСС.

Тем временем стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с данным происшествием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД.

Кроме того, Ространснадзор проведет проверку перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс», чьи автобусы попали в аварию. Ведомство уже направило ходатайство в прокуратуру Твери.

Отмечается, что в данный момент на месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора.

Напомним, в лобовом столкновении автобуса ЛИАЗ и маршрутки Ford под Тверью погибли 13 человек.