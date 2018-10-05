Пассажир рассказала подробности крупного ДТП с маршруткой под Тверью

Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса пытался избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу маршруткой, рассказала пассажир автобуса Светлана Савина.

«Я не знаю, как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю – произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось», – передает слова Савиной РИА «Новости».

Она также отметила, что сидела на переднем сиденье и, увидев приближающуюся маршрутку, спряталась.

Сейчас пассажирка находится в больнице. Водитель автобуса – в реанимации.

В то же время водитель маршрутки, которого считают виновником аварии, погиб на месте, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Напомним, ранее в пятницу в лобовом столкновении автобуса ЛИАЗ и маршрутки Ford под Тверью погибли 13 человек. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщал, что компания-владелец маршрутного такси осуществляла незаконные пассажирские перевозки.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, Ространснадзор начал проверку перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс».