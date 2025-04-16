Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Водолацкий назвал причину отказа ВСУ в Горнальском монастыре сдаваться
Водолацкий: ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться из-за «охоты на людей»
Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области, отказываются сдаваться. Как передает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что у этих солдат нет желания капитулировать, поскольку они прибыли в регион с целью «охоты на людей».
Водолацкий подчеркнул, что монастырь, представляющий собой историческую и культурную ценность, будет восстановлен после освобождения. Он выразил сожаление по поводу необходимости уничтожения окруженных террористов, подчеркнув важность сохранения памяти предков, построивших святыню.
Также Водолацкий выразил уверенность в том, что несмотря на текущие обстоятельства, историческая значимость монастыря не будет забыта, а его восстановление станет символом уважения к прошлому и его создателям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода.
Также сообщалось, что ВСУ бросили все силы на удержание Горналя. Российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери.
Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, отказавшись от переговоров о сдаче в плен.