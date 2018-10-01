Германия и Британия собрались ввести против России новые санкции

Правительства Великобритании и Германии инициировали переговоры о новых санкциях в отношении России после появления сообщений о предполагаемой причастности российской разведки к якобы произошедшим кибератакам.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что Берлин обсуждает с европейскими партнерами вопрос введения против Москвы новых санкций, так как, по его словам, «правительство Германии почти уверено, что российская военная разведка несет ответственность за недавние кибератаки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

В этом же духе высказался Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо – и это предпочтительно – в сотрудничестве с союзниками, если необходимо», – заявил Лидингтон.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак. Впоследствии к обвинениям присоединилась Германия.

По мнению экспертов, обвинения в кибератаках, которые высказываются в максимально бездоказательной сфере и абсурдной форме, – это новое политическое оружие, используемое правительствами стран Запада ради достижения внутриполитических целей.