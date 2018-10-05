Объяснено, как «страшная российская угроза» помогает Германии

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта объяснил, почему Германия присоединилась к обвинениям США, Британии и Нидерландов в адрес России в связи с якобы имевшими место кибератаками.

Почта сказал RT, что на такую позицию Германии могла повлиять американская сторона. По его словам, Берлин «не хочет уступать» по российскому проекту «Северный поток – 2», поэтому «готова согласиться в других аспектах, хотя доказательств никаких нет».

Он также обратил внимание на то, что российская проблематика стала частью внутреннего политического дискурса стран Запада. Так, в США тема России используется в борьбе против американского президента Дональда Трампа, в Британии – ради смягчения выхода из состава Европейского союза.

«В Германии тоже сложные противоречия внутри правительства: большая и не очень удачная коалиция. Возможно, какие-то немецкие политики просто пытаются отвлечь внимание от немецких проблем и привлечь его к «страшной российской угрозе», – предположил он.

Вместе с тем, Почта подчеркнул, что повышенную киберактивность постоянно проявляют именно американцы. По его словам, именно США являются ведущей страной, проводящей хакерские атаки, контролирующей весь интернет, прослушивающей телефонные переговоры, перехватывающей электронные письма.

«Кстати, именно американцы вели контроль за политиками Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель», – напомнил он.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Позже к обвинениям присоединилась Германия. По мнению политолога, Берлин будет высказываться в солидарном ключе, потому что сама может стать мишенью для прямых санкций за участие в проекте «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.