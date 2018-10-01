Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Обладателями Нобелевской премии по химии в 2018 году стали ученые Франсиз Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за работы по направленной эволюции химических молекул, сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Открытия Арнольда, Смита и Винтера позволяют, в частности, создавать новые лекарства, передает РИА «Новости».

Отметим, что официально список претендентов на Нобелевскую премию никогда не публикуется накануне оглашения имен; по правилам фонда, его предадут огласке лишь спустя 50 лет.

В пятницу, 5 октября, в Осло будет объявлен обладатель или обладатели награды за работу по укреплению мира.

Имя нобелевского лауреата по литературе назовут лишь в 2019 году из-за кризиса в Шведской академии, которая отвечает за эту работу.

Завершится неделя присуждения престижной премии 8 октября в Стокгольме, где в Королевской шведской академии наук назовут лауреата в области экономики.

В 2018 году сумма каждой из премий составит 9 млн шведских крон – это порядка 940 тыс. долларов.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В понедельник были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине – ими стали Джеймс Аллисон и Тасуко Хонджо, которые разработали новые методы иммунотерапии рака.

Во вторник объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ее получили Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики». При этом президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что Муру является иностранным членом РАН и уже долго работает с российскими учеными.