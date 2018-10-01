Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Обладателями Нобелевской премии по физике в 2018 году стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики», объявил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин изобрел пинцет, которым можно захватывать частицы, атомы, вирус и другие клетки, используя «пальцы» лазерных лучей, передает ТАСС.

Открытие позволило ученому осуществить давнюю мечту научной фантастики – использовать радиационное давление света для передвижения физических объектов.

Муру и Стриклэнд получили премию за изобретение «метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Технология известна как усиление чипированных импульсов (CPA, буквы латинские).

Отмечается, что эти открытия произвели революцию в лазерной физике, и сегодня «чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете», передает РИА «Новости».

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал открытия, совершенные награжденными учеными, выдающимися достижениями современной науки.

Он рассказал, что еще в середине 1970-х Жераром Муру и Донной Стриклэнд был предложен новый метод усиления очень коротких лазерных импульсов.

Так, «их работа 1975 года послужила стартом физики сверхсильных полей и привела к созданию источников тераваттного и петаваттного классов и в целом к суперсовременному направлению науки, где Россия сегодня представлена очень хорошо».

Сергеев напомнил, что Муру является иностранным членом РАН «и в течение долгого времени сотрудничал и сотрудничает с российскими учеными». Кроме того, «он был победителем первого конкурса мегагрантов, который проводило в 2010 году Минобрнауки».

Французский ученый в течение нескольких лет «проводил значительную часть времени в России, работал в Институте прикладной физики РАН (ИПФ РАН)».

Напомним, список претендентов на престижную награду никогда не публикуется накануне оглашения имен; согласно правилам фонда, его предадут огласке только спустя 50 лет.

В среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назовет имена призеров в области химии.

Отметим, что нобелевского лауреата по литературе озвучат в 2019 году из-за кризиса в Шведской академии, которая отвечает за эту работу.

5 октября в Осло норвежским нобелевским комитетом будет назван обладатель или обладатели награды за работу по укреплению мира. В 2018 году в списке было 329 кандидатов, из которых 112 – общественные и международные организации.

Неделя присуждения премии завершится 8 октября в Стокгольме, где в Королевской шведской академии наук назовут призера в области экономики.

Сумма каждой из премий в 2018 году составит 9 млн шведских крон – около 940 тыс. долларов.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В понедельник были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине – ими стали Джеймс Аллисон и Тасуко Хонджо, которые разработали новые методы иммунотерапии рака.