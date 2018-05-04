Власти Швеции отреагировали на скандал с нобелевкой по литературе

Шведской академии, решившей перенести вручение Нобелевской премии-2018 по литературе на следующий год из-за кризиса на фоне разоблачений с домогательствами, следует восстановить доверие к себе, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Говоря о том, как перенос вручения награды может сказаться на репутации Швеции за рубежом, Левен отмеил, что это «определенно плохо» для реноме страны, передает РИА «Новости».

«Важна сейчас неустанная работа академии по восстановлению доверия. Это всегда занимает больше времени, чем подрыв доверия. Их (членов академии, – прим. ВЗГЛЯД) задача – показать зрелость», – заявил глава кабмина Швеции в интервью местному информагентству ТТ.

По словам Стефана Левена, решение академии «вызывает сожаление», а награда является «престижной и важной для литературы и культуры».

Напомним, Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, объявила о решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год.

За последний месяц семь литераторов покинули Шведскую академию. 18 членов академии избираются пожизненно, и до скандала не существовало формальной процедуры выхода из нее.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что стоит за секс-скандалом вокруг главной литературной премии мира.