В присуждающей Нобелевскую премию Шведской академии произошел раскол

В пятницу три члена Шведской академии, которая присуждает Нобелевскую премию в области литературы, заявили, что покидают учреждение в знак протеста, сообщает Svenska Dagbladet.

Академию покинули писатели Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд. Конкретную причину своего ухода они отказались уточнить, передает ТАСС.

Эстергрен заметил, что академия «уже давно переживает серьезные проблемы», однако пытается разрешить их «способом, где используются сомнительные подходы». По его словам, это «предательство» по отношению к основателю академии и «высокому покровителю, равно как самому предназначению – представлять одаренность и вкус».

В свою очередь Энглунд в письме Aftonbladet рассказал о ширящемся расколе между членами академии в связи со скандалом о сексуальных домогательствах.

По информации Dagens Nyheter, в четверг членам Шведской академии представили результаты внутреннего расследования претензий со стороны 18 женщин, которые осенью прошлого года обвинили известного представителя культуры в домогательствах. Мужчина, о котором идет речь, был связан со Шведской академией и был женат на одной из ее членов. Предположительно, причиной нынешнего скандального решения трех писателей стало несогласие с результатами внутренней проверки.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. 18 членов академии избираются пожизненно, формально покинуть ее невозможно.