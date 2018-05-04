Нобелевскую премию по литературе решили не вручать в 2018 году

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, объявила о решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год.

«Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», – передает РИА «Новости» заявление академии.

Напомним, за последний месяц семь литераторов покинули Шведскую академию, присуждающую Нобелевскую премию по литературе. 18 членов академии избираются пожизненно, и до скандала не существовало формальной процедуры выхода из нее.

Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры, связанного с работой академии, в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что стоит за секс-скандалом вокруг главной литературной премии мира.