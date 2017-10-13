Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия по медицине в 2018 году присуждена ученым Джеймсу Аллисону и Тасуко Хонджо, которые разработали новые методы иммунотерапии рака, сообщает Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

«Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзt за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции», – приводит ТАСС заявление представитель комитета на церемонии объявления лауреатов.

Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Работавший параллельно с ним Хондзе открыл наличие протеина в иммунных клетках.

Ученые создали основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, которые станут новой вехой в борьбе с опухолями, полагает Нобелевский комитет.

Тасуку Хондзе родился в 1942 году в Киото, в 1966 году закончил медицинский факультет Киотского университета, который считается одним из самых престижных в Японии. После получения докторской степени несколько лет работал в качестве приглашенного специалиста на факультете эмбриологии в Институте Карнеги в Вашингтоне. С 1988 года – профессор Киотского университета.

Джеймс Эллисон родился в 1948 году в США. Является профессором Техасского университета и заведует кафедрой иммунологии в Онкологическом центре М.Д. Андерсона в Хьюстоне (Техас).

По правилам фонда, с именами всех кандидатов, представленных к награде в 2018 году, можно будет ознакомиться лишь через 50 лет. Предугадать их почти невозможно, однако из года в год эксперты называют своих фаворитов, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Нобелевского фонда сообщили также, что во вторник, 2 октября, и в среду, 3 октября, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назовет имена призеров в области физики и химии.

Нобелевского лауреата по литературе озвучат в 2019 году из-за кризиса в Шведской академии, которая отвечает за эту работу.

В пятницу, 5 октября, в Осло Норвежский нобелевский комитет назовет обладателя или обладателей награды за работу по укреплению мира. В этот раз в списке 329 кандидатов, из которых 112 – общественные и международные организации.

Неделя присуждения престижной премии завершится 8 октября в Стокгольме, где в Королевской шведской академии наук назовут призера в области экономики.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон – это около 940 тыс. долларов США.

Работа над списками кандидатов ведется почти круглый год. Ежегодно в сентябре множество профессоров разных стран, а также академические учреждения и бывшие нобелевские лауреаты получают письма с приглашением принять участие в номинации кандидатов.

После, с февраля по октябрь, идет работа над присланными номинациями, составлением списка кандидатов и голосованием по выбору лауреатов.

Список кандидатов является секретным. Имена награжденных называют в начале октября.

Церемония вручения премий проходит в Стокгольме и Осло всегда 10 декабря – в день кончины основателя Альфреда Нобеля.

В 2017 году обладателями премии стали 11 человек, которые работают в США, Великобритании, Швейцарии, и одна организация – Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN.

В минувшем году Нобелевская премия по экономике была присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру за то, что он научил мир управлять поведением покупателей.

Среди медиков – лауреатов премии оказался норвежский ученый и врач, прибывший в Крым в составе крупной делегации. Он получил сообщение о присуждении премии при посещении международного детского центра «Артек».

Президент РАН Александр Сергеев заявлял, что Россию, как и СССР, обделяют Нобелевскими премиями, ситуация вокруг которых политизирована.