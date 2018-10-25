После взрыва газа в Самаре обрушился двухэтажный дом

О пожаре и обрушении двухэтажного частного дома в Самаре сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В региональном главке сообщили, что обрушение произошло после взрыва бытового газа и начавшегося пожара, передает ТАСС.

В следственном управлении СК России по Самарской области уточнили, что взрыв бытового газа, предположительно, произошел в частном доме, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары.

В результате инцидента погибло два человека.

Начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются личности погибших, а также обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в СК.

Напомним, в понедельник взрыв газового баллона, повлекший за собой возгорание, произошел в офисном здании Керчи.