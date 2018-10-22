Рядом с колледжем в Керчи взорвался газ

В офисном здании Керчи произошел взрыв газового баллона, повлекший за собой возгорание, пострадал человек, сообщили в республиканском МЧС.

Взрыв газового баллона и пожар произошли в офисном здании в Керчи, пострадал один человек, сообщил представитель ГУ МЧС по Республике Крым.

«По предварительной информации, меняли газовые баллоны в офисе одной из фирм. Сейчас проверяем информацию. Имело место неосторожное обращение с баллоном при его замене, его уронили, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Пострадал один человек», – заявил представитель МЧС по Крыму, передает ТАСС.

В результате ЧП пострадала женщина, ее положили в городскую больницу. С места эвакуировали 13 человек, рассказали в ведомстве.

В 12.30 по местному времени поступило сообщение о хлопке газа на первом этаже здания. Туда отправились два экипажа пожарно-спасательной службы.

В 12.46 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Происшествие случилось на улице Войкова, недалеко от керченского колледжа, где 17 октября произошли трагические события.