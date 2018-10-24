Одна из отправленных политикам в США бомб содержала поражающие элементы

Адресованные политикам и перехваченные Секретной службой США взрывные устройства оказались примитивными, но работоспособными, сообщает телеканал CNN.

При этом одно из устройств содержало поражающие элементы. Впрочем, телеканал не уточнил, в какой именно из четырех ранее отправленных бомб они содержатся, пишет РИА «Новости».

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах CNN рассказал, что все четыре взрывных устройства были похожи по сборке и принципу работы. Как поражающие элементы в них использовались осколки стекол.

Напомним, Секретная служба сообщала о перехвате двух взрывных устройств: одно было обнаружено в доме Билла и Хилари Клинтон, а второе направлено в резиденцию бывшего президента США Барака Обамы. Обе бомбы похожи на ту, что в понедельник нашли в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.

Четвертое устройство направили экс-главе ЦРУ Джону Бреннану в здание Time Warner Center, где располагается офис телеканала CNN.