Спецслужбы заявили о перехвате адресованного Обаме подозрительного пакета

Секретная служба США утверждает, что перехватила подозрительный пакет, отправленный в резиденцию бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее в доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу, похожую на ту, что была обнаружена в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.