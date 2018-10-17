В доме Клинтонов нашли бомбу

В пригороде Нью-Йорка в доме Билла и Хиллари Клинтон нашли бомбу, сообщают СМИ.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что эта бомба была обнаружена всего через два дня после того, как взрывное устройство нашли в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.

The New York Times сообщает, что бомбу нашел сотрудник, который проверяет почту Клинтонов. Взрывное устройство похоже на то, что получил Сорос.