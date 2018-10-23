У дома Сороса в США нашли взрывное устройство

Американское издание The New York Times утверждает, что около дома финансиста Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк было обнаружено взрывное устройство.

Информацию об обнаружения взрывного устройства подтвердили власти города Бедфорд и округа Уэстчестер, передает ТАСС.

По информации издания, на место была вызвана группа саперов, осуществивших управляемый подрыв.

Издание не уточнило, находился ли Сорос в своем доме в момент обнаружения бомбы.

Напомним, петицию к президенту США Дональду Трампу с просьбой признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы подписали более 100 тыс. человек.