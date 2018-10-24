Назван еще один высокопоставленный адресат посылок с бомбами в США

Подозрительный пакет, отправленный в Time Warner Center, где располагается офис CNN, был адресован бывшему главе ЦРУ.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Между тем, Секретная служба написала в Twitter, что сообщения о перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, «не соответствуют действительности».

Ранее сообщалось, что перехвачена подозрительная посылка в Белый дом. Секретная служба США также заявляла, что перехватила подозрительный пакет, отправленный в резиденцию бывшего президента Барака Обамы.

В среду в доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу, похожую на ту, что была обнаружена в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.