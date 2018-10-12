Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о питании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в «Бутырке».

«Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», – приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Он напомнил о заявлении Мамаева, который говорил, что понимает: СИЗО – «не курорт».

Мельников признал, что качество питания в СИЗО столицы «оставляет желать лучшего». В частности, в «Бутырке» бывают «жалобы на питание».

Он пояснил, что все «делают на кухне, и расчет по затратам на еду для каждого заключенного очень небольшой». Сообщалось, что «мяса нет с капустой, хотя по закону должны быть».

«Мы проверяем периодически, пишем замечания по качеству питания», – рассказал секретарь наблюдательной комиссии, добавив, что «могло быть и хуже».