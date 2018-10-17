Митволь решил выдвинуться в губернаторы Приморья

Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь решил выдвигаться на пост губернатора Приморья от партии «Зеленые».

«Мы обсудили этот вопрос с руководством партии «Зеленые», от которой я уже участвовал в выборах. Федеральное руководство партии поддержало меня в этом намерении», – сказал Митволь, передает «Интерфакс».

Политик сообщил, что у него имеются «предварительные устные договоренности» о сборе подписей муниципальных депутатов.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Приморья проголосовало за назначение повторных выборов губернатора на 16 декабря.

В сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье. Президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы этого региона.