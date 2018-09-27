Трутнев оценил желание Кожемяко стать главой Приморья

Олег Кожемяко принял смелое решение оставить Сахалин, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Губернатор Сахалина сам предложил Владимиру Путину свою кандидатуру и заявил о готовности участвовать в выборах главы Приморья.

«Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое», – сказал Трутнев журналистам в Благовещенске.

Он добавил, что на сегодняшний день Кожемяко «должен будет сложить полномочия (главы Сахалина), а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья», передает ТАСС.

Полномочный представитель президента в ДФО отметил при этом, что на Сахалине найдется сильный руководитель.

Напомним, в среду Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края.

Также глава государства подписал указ об отставке губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Политолог Андрей Колядин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал Олега Кожемяко «разгребателем авгиевых конюшен».

В свою очередь, глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее удовлетворила отставка Тарасенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что кризисным менеджером Приморья стал «политический мастодонт».