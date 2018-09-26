Памфилова «с удовлетворением» восприняла отставку врио главы Приморья Тарасенко

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее удовлетворила отставка временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

В среду президент России Владимир Путин назначил на должность врио главы Приморья губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который сам предложил свою кандидатуру на этот пост, после отставки Тарасенко по собственному желанию.

Когда Памфилову попросили прокомментировать ситуацию, она сказала, что восприняла новость «с удовлетворением». Также она ответила на вопрос о том, предпримет ли Тарасенко попытку участия в выборах нового главы региона.

«Я уверена, что нет. Тем более, он об этом тоже заявил», – приводит РИА «Новости» слова Памфиловой.

Ранее Памфилова заявила, что формально Тарасенко и другой участник предвыборной гонки от партии КПРФ Андрей Ищенко могут выдвинуть свои кандидатуры на повторных выборах, однако глава ЦИК усомнилась, что они имеют моральное право принимать в них участие.

Напомним, что результаты выборов в Приморском крае объявили недействительными. По итогам выборов во втором туре победил Тарасенко, опередив Ищенко. Однако после голосования в избирательную комиссию поступило свыше 80 жалоб, большинство из которых были связаны с подвозом голосующих и подкупах в пользу Ищенко.