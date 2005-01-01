Памфилова рекомендовала Тарасенко и Ищенко не выдвигаться на выборах в Приморье

Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что кандидаты на выборах губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут баллотироваться на новых выборах главы региона.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», – сказала она в интервью телеканалу РБК. Слова Памфиловой передает ТАСС.

Врио губернатора Андрей Тарасенко ранее заявлял, что не намерен участвовать в новых выборах. В настоящее время он остается временно исполняющим обязанности главы региона.

Результаты выборов губернатора в Приморье объявлены недействительными. В Кремле заявили, что четкая позиция Центральной избирательной комиссии по ситуации с выборами главы Приморья является красноречивым свидетельством нулевой толерантности к нарушениям.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, опередив кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о предполагаемом подвозе и подкупе в пользу Ищенко. На нескольких участках зафиксированы аномально высокие результаты в пользу коммуниста.

Новые выборы в регионе должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.