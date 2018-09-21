Кремль оценил реакцию ЦИК на выборы в Приморье

Четкая позиция Центральной избирательной комиссии по ситуации с выборами главы Приморья является красноречивым свидетельством нулевой толерантности к нарушениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Четко заявленная позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления, скажем так, нечистоплотности электоральной не будут допущены, и является, наверное, самым красноречивым сигналом и свидетельством того, что будет нулевая толерантность по отношению к таким негативным проявлениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос об опасениях возможного повторения ситуации с выборами в Приморье.

Напомним, результаты выборов губернатора в Приморье объявлены недействительными. В избирательной комиссии Приморья объяснили это решение отменой результатов на 13 участках в одном из районов Владивостока, а также нарушениями законодательства, влияющими на результаты волеизъявления избирателей. Новые выборы в регионе должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.