Эксперт назвал Олега Кожемяко «разгребателем авгиевых конюшен»

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, воспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Эксперт назвал Олега Кожемяко «разгребателем авгиевых конюшен»

          26 сентября 2018, 20:45

          Текст: Михаил Мошкин

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          «Этого человека неслучайно использовали как кризис-менеджера – направляют на территории, где возникают некие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин. Так он прокомментировал перемещение сахалинского губернатора Олега Кожемяко на пост врио руководителя Приморского края.

          «Я неоднократно пересекался с Кожемяко, в том числе, когда работал в администрации президента. Когда он был назначен губернатором Сахалина после снятия Александра Хорошавина, и наводил там порядок, разгребал, вычищал авгиевы конюшни – это был тоже сложный период. Он сталкивался с большими вызовами для себя, с большим недоверием сложившихся элит», – отмечает политолог Андрей Колядин.

          Но тем не менее, Кожемяко справился, и сумел этот регион удержать и экономически, и политически, подчеркнул Колядин, добавив: «Я думаю, если бы он справлялся с этим плохо, никто бы его не назначил теперь на Приморье – это форпост России».

          Напомним, Владимир Путин в среду принял решение назначить Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края - вплоть до внеочередных выборов, которые должны пройти в декабре. Андрей Тарасенко, руководивший до этого момента краем в качестве врио, после решения избиркома отменить результаты второго тура, решил не участвовать в перевыборах и оставить свой пост.

          Решение о назначении Кожемяко было принято по итогам встречи президента и губернатора. Причем, глава Сахалина сам предложил президенту свою кандидатуру и заявил о готовности участвовать в выборах в Приморье.

          «С регионом не удалось справиться Тарасенко – надо ставить настоящего сильного хозяйственника, «мастодонта политики» Кожемяко, – отметил Колядин. – Он выходец с этой территории, уроженец Приморья, знает элиты, он знает особенности края, к нему там хорошо относятся. Есть все предпосылки к тому, что в этот раз предвыборная кампания пройдет, во-первых, безо всяких нарушений, во-вторых, что за него с большей охотой проголосуют местные жители».


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