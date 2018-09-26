Эксперт назвал Олега Кожемяко «разгребателем авгиевых конюшен»

«Этого человека неслучайно использовали как кризис-менеджера – направляют на территории, где возникают некие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин. Так он прокомментировал перемещение сахалинского губернатора Олега Кожемяко на пост врио руководителя Приморского края.

«Я неоднократно пересекался с Кожемяко, в том числе, когда работал в администрации президента. Когда он был назначен губернатором Сахалина после снятия Александра Хорошавина, и наводил там порядок, разгребал, вычищал авгиевы конюшни – это был тоже сложный период. Он сталкивался с большими вызовами для себя, с большим недоверием сложившихся элит», – отмечает политолог Андрей Колядин.

Но тем не менее, Кожемяко справился, и сумел этот регион удержать и экономически, и политически, подчеркнул Колядин, добавив: «Я думаю, если бы он справлялся с этим плохо, никто бы его не назначил теперь на Приморье – это форпост России».

Напомним, Владимир Путин в среду принял решение назначить Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края - вплоть до внеочередных выборов, которые должны пройти в декабре. Андрей Тарасенко, руководивший до этого момента краем в качестве врио, после решения избиркома отменить результаты второго тура, решил не участвовать в перевыборах и оставить свой пост.

Решение о назначении Кожемяко было принято по итогам встречи президента и губернатора. Причем, глава Сахалина сам предложил президенту свою кандидатуру и заявил о готовности участвовать в выборах в Приморье.

«С регионом не удалось справиться Тарасенко – надо ставить настоящего сильного хозяйственника, «мастодонта политики» Кожемяко, – отметил Колядин. – Он выходец с этой территории, уроженец Приморья, знает элиты, он знает особенности края, к нему там хорошо относятся. Есть все предпосылки к тому, что в этот раз предвыборная кампания пройдет, во-первых, безо всяких нарушений, во-вторых, что за него с большей охотой проголосуют местные жители».