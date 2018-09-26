Путин назвал нормальной ситуацию с выборами главы Приморья

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, назначенным врио главы Приморья, прокомментировал ситуацию с выборами в регионе.

«Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, – она не очень хорошая», – приводит слова Кожемяко пресс-служба Кремля.

«Что Вы имеете в виду?» – спросил Путин. Кожемяко ответил, что имеет в виду ситуацию, связанную с выборами.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», – сказал президент.

Путин также подписал указ об отставке губернатора Приморского края Андрея Тарасенко и о назначении Кожемяко врио главы региона, передает РИА «Новости».

Глава государства в среду сообщил о решении назначить Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Ранее краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье.

После обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов впереди оказался единоросс Андрей Тарасенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.