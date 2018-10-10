Москвичи начали приносить цветы к мемориалу города-героя Керчи

Жители и гости Москвы после взрыва в керченском колледже приносят цветы к мемориалу города-героя Керчи в Александровском саду возле Кремля.

Об этом сообщает ТАСС.

Журналистка Екатерина Винокурова призвала коллег не писать «диких версий и диких подробностей» трагедии в колледже, чтобы не делать хуже пострадавшим, родственникам и жителям Керчи.

«Со мной сегодня можно будет увидеться в Александровском саду, к вечеру поеду с цветами к стеле города-героя Керчи. Давайте сделаем это все вместе», – написала она в своем Telegram-канале.

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.