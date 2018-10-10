Командующий армией привел в пример своим подчиненным сирийцев

Командующий 2-й гвардейской армией Центрального военного округа Герой России генерал-майор Рустам Мурадов провел видеоэкскурсию по 297 бригаде зенитно-ракетных войск и жестко раскритиковал ее руководство.

Мурадов прошел по бригаде и осмотрел состояние техники и помещений подразделения. Во время «экскурсии» его сопровождал командир бригады, жестко раскритикованный командующим армии. Видео «экскурсии» опубликовано на канале YouTube «Русское движение» (из-за нецензурной лексики мы не можем дать прямую ссылку на запись).

По словам Мурадова, в бригаде не выполнено ни одно его указание, данное ранее, техника находится в ужасном состоянии – двери не закрываются, баки пусты, колеса спущены. Более того, военнослужащие не смогли открыть ворота бокса, из которых должна выезжать техника. Даже бокс роты материального обеспечения, которая, по словам командующего армией, всегда была образцово-показательной, находится в ужасном состоянии.

«Даже в самой плохой бригаде роты материального обеспечения были на особом счету. Но здесь – ни совести, ни чести, ни достоинства. Командир бригады ведет себя как барин, почувствовал себя вольготно. Встречает комиссии с подарками», – говорит на видео Мурадов.

Он отметил, что видео должно стать показательным для всех остальных воинских подразделений, так как даже «в сирийской армии не встретишь» такого «бардака».

По его словам, в бригаде служат 197 человек, однако никто из них «даже не касался техники».

Командующий армии прошел по территории бокса и показал технику, которая находится в ведении бригады, а также беспорядок в помещениях подразделения.

Речь идет о 297-й ракетной бригаде, которая оснащена комплексами «Бук-М2» - это первое подразделение, получившее подобное вооружение. Она расположена в поселке Алкино-2 республики Башкортостан, который до 1989 года был ракетной базой. В 2016 году сообщалось о передислокации ракетной бригады в Пензенскую область.