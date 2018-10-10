В Роскосмосе объявили сроки отправки очередного экипажа на МКС

Отправка очередного экипажа на Международную космическую станцию (МКС) пройдет в первых числах декабря, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет – в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался», – сказал Крикалев в интервью RT.

Наводящийся сейчас на МКС экипаж немного задержится.

Крикалев отметил, что российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогут полететь на МКС весной следующего года.

«Потому что ребята готовы, их подготовка наиболее свежая. Есть смысл их использовать, это наиболее целесообразно. Конкретные даты, наверное, будут уточняться по программе полета, но будем стараться их использовать как можно быстрее», – отметил он.

По словам Крикалева, в Роскосмосе достаточно скоро ожидают предварительные результаты работы комиссии по аварии ракеты «Союз-ФГ».

«Предварительные результаты ожидаются где-то на следующей неделе, наверное, к концу следующей недели», – уточнил он, пояснив, что сейчас специалисты работают с «матчастью, которую нашли в Казахстане».

Ранее во вторник в Казахстане сообщали, что все фрагменты ракеты «Союз-ФГ», потерпевшей аварию при запуске с Байконура, вывезены для исследования в Самару.

В понедельник стало известно, что на космодроме Байконур началась подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-11».

Напомним, на прошлой неделе система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя. Названы возможные причины аварии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента и анализировала перспективы российской космонавтики.