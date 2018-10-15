Началась подготовка к новому запуску пилотируемого «Союза»

На космодроме Байконур началась подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-11», сообщают источники.

«Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК «Энергия» им. С.П. Королева и филиала корпорации – Завода экспериментального машиностроения – приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11», – сказал источник на космодроме, передает РИА «Новости».

По его словам, специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные запуски.

График подготовки составлялся на основании планов запусков к МКС, сверстанных еще до аварии «Союза-ФГ», отметил собеседник. Предстартовая подготовка корабля занимает около двух месяцев, но если будет решено запускать «МС-11» раньше, то режим работы ответственного за подготовку к полету персонала изменят на двух- или трехсменный.

Источник также сообщил, что обсуждается возможный перенос запуска грузового корабля «Прогресс МС-10» на середину ноября. Изначально старт планировали на 31 октября.

Запуск «Союза МС-11» планировался 20 декабря.

Ранее начальник производства МКБ «Искра» Сергей Рассохин рассказал о смещении сроков отправки на Байконур системы аварийного спасения для пилотируемого корабля «Союз МС-11».

На прошлой неделе корабль «Союз МС-10» не смог выйти на орбиту после аварии ракеты-носителя. Экипаж корабля выжил.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента и анализировала перспективы российской космонавтики.