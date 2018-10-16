Полиция Стамбула девять часов обыскивала консульство Саудовской Аравии

Утром во вторник турецкая полиция завершила девятичасовой обыск в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщает газета Hurriyet, передает «Интерфакс».

О результатах обыска пока не сообщается.

Напомним, генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле обвинили в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Президент Турции Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии предъявить доказательства того, что Хашкаджи действительно покинул стамбульское генконсульство.

Кроме того, источники в турецком правительстве сообщили, что у Анкары якобы имеются аудио- и видеозаписи, подтверждающие убийство журналиста. Полиция Стамбула также намеревалась проверить версию о том, что тело Хашкаджи могли растворить в кислоте.

Тем временем президент США Дональд Трамп задумался о наказании для Саудовской Аравии из-за сложившейся ситуации с журналистом. Однако экс-главком сил НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил Вашингтон, что если военные контракты с Эр-Риядом будут расторгнуты, то Саудовская Аравия может начать закупать вооружения у России и Китая.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.