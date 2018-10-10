Вашингтон предупредили об опасности перехода Эр-Рияда на российское оружие

Если США расторгнут военные контракты с Эр-Риядом из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, Саудовская Аравия начнет закупать вооружения у России и Китая, заявил экс-главком сил НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

В этом случае США «проиграют в операционном плане», заявил Ставридис, добавив, что в выигрыше останется Иран, «который продолжит прессинг по всему региону». В таком случае, считает бывший главком сил НАТО, «вероятность дестабилизации обстановки возрастет».

Ставридис «не думает, что будет натяжкой назвать это первым подлинным внешнеполитическим кризисом администрации» Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Ставридис считает, что Трамп правильно поступил, направив в Саудовскую Аравию и Турцию главу Госдепа Майкла Помпео. Адмирал подчеркнул, что США не будут «разносить в пух и прах жизненно важные отношения» с Саудовской Аравией, но смогут «получить ответы на кое-какие вопросы» до того, как решат ввести санкции.

Напомним, по данным источников, Саудовская Аравия собирается признать, что журналист Джамаль Хашукджи умер на допросе.

Трамп высказался против отказа от военных контрактов с Саудовской Аравией.