Появились данные о готовности Эр-Рияда признать смерть журналиста на допросе

Саудовская Аравия собирается признать, что журналист Джамаль Хашукджи умер на допросе, сообщают источники.

По данным CNN, Хашукджи погиб «в результате допроса, который пошел не так», передает РИА «Новости».

Саудовская Аравия готовит доклад, в котором, вероятно, заявит, что операция была проведена без разрешения и «прозрачности». Причастных к инциденту, скорее всего, привлекут к ответственности, заявляют источники.

Уточняется, что доклад еще могут изменить.