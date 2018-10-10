Мать Кокорина объяснила улыбку сына во время задержания

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина Светлана в программе «Прямой эфир» объяснила улыбку сына во время задержания.

«У нас есть ямочки. Люди не понимают, что Саша не улыбался ни на допросе, ни на фото с наручниками, это такое строение лица», – рассказала Светлана Кокорина, передает телеканал «360».

По ее словам, «это была не улыбка, а напряжение». «У меня такое же в школе было. Ругает учитель и говорит: «Ты чего улыбаешься?». А ты не улыбаешься, это строение лица», – заявила мать футболиста.

Она также призвала не закрывать ее сыновей от общества. «Я готова с ними выйти на Красную площадь, и пусть приедет вся страна, все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества», – сказала женщина.

Мамаев и Кокорин арестованы по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Младший брат Кокорина Кирилла также взят под стражу по делу о хулиганстве.