Ключевской вулкан выбросил пепел на 8,5 км, авиационный код повысили до красного

Tекст: Мария Иванова

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 8,5 километров, в результате чего авиационный код опасности в регионе был повышен до максимального – «красного», передает РИА «Новости».

Как сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН, «в 16.32 по местному времени... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана».

Ученые отмечают, что «красный» код означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в этом районе. Это уже третий мощный выброс за текущие сутки: ранее зафиксированы выбросы пепла на высоту шесть и шесть с половиной километров.

Ключевской вулкан, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, считается одним из самых активных в Евразии. Его последнее извержение началось 31 июля, после сильного землетрясения на Камчатке. Тогда высота столбов пепла достигала от пяти до 12 километров, а в населенных пунктах Усть-Камчатского округа наблюдался выпадение пепла.

Ранее в четверг вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра, из-за чего был введен оранжевый код опасности для авиации.

Росавиация уже согласовала обходные авиамаршруты для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Накануне пепел Ключевского вулкана достиг Аляски.