    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 22:10 • В мире

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала
    @ Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло?

    Все вроде бы начиналось хорошо: 12 июля в городке Буживаль между французскими властями и представителями политических сил Новой Каледонии было подписано соглашение, которое сторонники Макрона поспешили обозначить как «явный успех». Суть соглашения заключалась в том, что Новая Каледония, бывшая колония Франции, а ныне заморская территория, получит статус отдельного государства – однако в рамках Франции.

    Такого никогда еще не было, чтобы государство было одновременно и само по себе, и частью другого, но Макрон, очевидно, решил, что попытка – не пытка. В качестве государства Новая Каледония сможет поддерживать внешнеполитические связи, иметь признание со стороны других держав как отдельная страна, и, кроме того, жители смогут иметь два паспорта – французский и каледонский.

    Тем не менее даже лоялисты были вынуждены признать, что «верить, будто Буживальское соглашение урегулирует кризис в Новой Каледонии и положит конец вопросам о прочности французского влияния в Тихоокеанском регионе, было бы иллюзией». И проблемы начались буквально сразу же после победных рапортов проправительственных СМИ.

    Прежде всего, представители альянса FLNKS (Национальный социалистический фронт освобождения канаков), который выступал за независимость, по возвращении на родину заявили, что они подписывали лишь «проект» соглашения. «Мы подписали проект, а не окончательное соглашение», – сказал Эммануэль Тжабу, который возглавлял делегатов партии в Буживале. Сославшись на министра по делам заморских территорий Мануэля Вальса, он добавил, что «текст еще может быть изменен».

    Поневоле напрашивается вопрос, не обвели ли французы делегатов вокруг пальца, внушив им, что речь идет всего лишь о проекте, который, однако, сами они рассматривали как вполне окончательный договор.

    Можно предположить, что при подписании сыграло свою роль и отсутствие Кристиана Тейна – одного из лидеров альянса, который является самым несгибаемым противником любого соглашения с Францией, не признающего право Новой Каледонии на полную независимость. В прошлом году Тейн был арестован по обвинению в подстрекательстве к волнениям, которые разразились на архипелаге и стоили жизни 14 человек.

    Для начала Тейна вывезли из Новой Каледонии в метрополию и засадили в тюрьму в Эльзасе, на севере Франции. Недавно его выпустили, но оставили под следствием и запретили покидать Эльзас без разрешения. Само собой, отправиться в Буживаль ему никто не разрешил. Как только Кристиан Тейн смог высказаться публично, он заявил, что «на участников переговоров оказывалось невероятно сильное давление» и что само соглашение «является шагом назад». По его словам,

    «положения соглашения лишь иллюстрируют презрение управляющей державы к нашей борьбе за признание в качестве колонизированного народа».

    И как бы ни пел «Монд», что новое государство «будет суверенным в вопросах внешней политики» и что добрая Франция «обязуется сопровождать его в усилиях по международному признанию», выдать Буживальское соглашение за «новый этап на пути деколонизации и освобождения» не удалось.

    В итоге 13 августа после чрезвычайного заседания представители альянса сделали заявление об отказе от Буживальского соглашения (которое СМИ в самой Новой Каледонии упорно называют «проектом») и о том, что они намерены требовать полной независимости до следующих президентских выборов – то есть до 2027 года. Как отметил член политбюро альянса Доминик Фоши, «проект соглашения» «несовместим с правом на самоопределение… и является носителем колониальной логики».

    Отказ от соглашения не означает отказа вести диалог Новой Каледонии с Парижем, но уже в ином ключе. «Мы хотим продолжать обсуждение с государством», – заметил представитель движения Анри Жюни. Однако такое обсуждение должно вестись в рамках двусторонних встреч, которые проводятся в присутствии представителей ООН,

    и речь будет идти исключительно об условиях доступа к полному суверенитету.

    Фактически движение за независимость вернулось к своему собственному проекту так называемого Канакского соглашения, которое должно зафиксировать дату достижения окончательной независимости. Как заявили представители альянса, они хотят подписать его 24 сентября 2025 года, после чего начнется переходный период, который должен завершиться полным суверенитетом Новой Каледонии, причем еще «до президентских выборов 2027 года».

    Чтобы понимать логику французских властей в данном вопросе, надо представлять, какое колоссальное значение в этой стране имеют официальные документы. С их точки зрения, добившись официальной бумаги о Буживальском соглашении с подписями всех заинтересованных сторон, они одержали победу, потому что главная цель в любом случае – не дать Новой Каледонии уйти.

    И теперь заявление представителей Национального социалистического фронта освобождения канаков ставит эту победу под сомнение.

    Как сообщил «Фигаро», еще в воскресенье Мануэль Вальс объявил, что отправится «на неделе, которая начинается 18 августа» в Новую Каледонию, чтобы попытаться спасти соглашение, которое он представляет как «исторический компромисс… плод месяцев работы (...) со всеми делегациями, включая делегацию альянса».

    Одновременно в Новой Каледонии коалиция сторонников единства и лоялистов, которые выступают против независимости архипелага, крайне резко высказалась против отказа от соглашения. В своем заявлении две делегации, которые возглавляют Виржини Рюффенаш и Соня Бакес, выразили сожаление по поводу этого решения, которое они назвали «очередным предательством своего слова». Кроме того, они дали понять, что коалиция продолжит отстаивать подписанный 12 июля компромисс, который будто бы является «единственным жизнеспособным способом вывести Новую Каледонию из критической ситуации, в которой она находится».

    Обе партии также поторопились объявить, что они будут принимать активное участие в рабочем комитете, который собирается создать Мануэль Вальс, и даже предлагают «сформировать специальный комитет, состоящий из лоялистов и сторонников независимости, поддерживающих Буживальское соглашение, членов гражданского общества и экспертов» с целью «работы над некоторыми техническими аспектами».

    Таким образом, существует подписанное соглашение, от которого одна из сторон отказалась, существуют местные политические силы, которые полны решимости работать с ним дальше, политический центр, который все это затеял, и юридически весьма туманные контуры некоего государства в государстве, которое еще предстоит закрепить во французской Конституции. Можно поздравить Макрона с тем, что он, пытаясь решить одну проблему, нагородил десять новых, лишь бы не отпускать территорию, на которой расположены значительные запасы никеля.

    «Мы полностью отвергаем (соглашение)», – заявила член политбюро альянса Мари-Пьер Гойетш, также отвергнув идею участвовать в доработке условий соглашения, которую предлагают центральные власти. «Если государство намерено прибегнуть к силе, мы обратимся к нашим людям с мирным призывом сказать ему "стоп"», – добавила она.

    Попытка сказать «стоп» в прошлом году вылилась в беспорядки и влетела французскому бюджету в более чем 2 млрд евро, но дело даже не в этом. То, что происходит в Новой Каледонии и вокруг нее, является показательным сразу с нескольких точек зрения.

    Прежде всего, это пример того, как на словах выступающие за самоопределение народов якобы демократические государства идут на любые ухищрения, лишь бы не предоставлять независимость своим территориям. Кроме того, этот случай хорошо показывает, что Запад идет только на такие соглашения, которые ему выгодны, и даже если делает вид, что в чем-то согласен уступить, в конечном итоге эта уступка направлена лишь на сохранение нужного ему статус-кво. Ради этого можно выдумать даже такую концепцию, как государство в составе другого государства. Правда, претворить ее в жизнь будет сложнее, но так как главная цель – не дать Новой Каледонии независимость, любые средства хороши.

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

