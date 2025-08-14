Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Крым стал лидером по росту турпотока летом 2025 года
В летний сезон 2025 года Крым зафиксировал рекордный прирост числа туристов, что позволило региону занять первое место среди российских направлений.
Спрос на турпоездки в Крым вырос летом 2025 года на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции, передает ТАСС.
Кроме Крыма, значительный рост турпотока зафиксирован в Волгоградской области (15%), Кировской области (14%), Кузбассе (17%), Красноярском крае (14%) и ряде других регионов.
По словам Уманского, общий спрос на турпоездки по России в 2025 году остался примерно на уровне прошлого года. Он пояснил, что невысокий рост связан с падением популярности Краснодарского края, что было вызвано разливом мазута и холодной погодой.
Снижение спроса повлияло на стоимость размещения: в мае средняя цена составляла 12 тыс. 21 рубль, а на сегодняшний день она снизилась до 10 тыс. 949 рублей, отметил Уманский.
