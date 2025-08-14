Крым стал лидером по росту турпотока летом 2025 года

Tекст: Евгения Караваева

Спрос на турпоездки в Крым вырос летом 2025 года на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции, передает ТАСС.

Кроме Крыма, значительный рост турпотока зафиксирован в Волгоградской области (15%), Кировской области (14%), Кузбассе (17%), Красноярском крае (14%) и ряде других регионов.

По словам Уманского, общий спрос на турпоездки по России в 2025 году остался примерно на уровне прошлого года. Он пояснил, что невысокий рост связан с падением популярности Краснодарского края, что было вызвано разливом мазута и холодной погодой.

Снижение спроса повлияло на стоимость размещения: в мае средняя цена составляла 12 тыс. 21 рубль, а на сегодняшний день она снизилась до 10 тыс. 949 рублей, отметил Уманский.

