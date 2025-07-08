Спрос на турпоездки в Арктику увеличился почти в полтора раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

В первой половине 2025 года спрос россиян на турпоездки в северные и арктические регионы увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС. Исследование сервиса «Яндекс путешествия» и бренда Red Fox показало, что северные направления становятся все более привлекательными для путешественников, отказывающихся от традиционного отдыха на юге.

Эксперты отмечают, что наибольший прирост бронирований зафиксирован в Норильске – 93%, Магадане – 78% и Красноярске – 47%. Значительно увеличился интерес к природным достопримечательностям Карелии: поездки в Сортавалу выросли на 89%. Мурманск укрепил статус центра арктического туризма, показав рост в 39%, а Петрозаводск отмечен увеличением спроса на 30%.

В среднем туристы проводят на Севере две ночи, тогда как на пляжных направлениях отдыхают по три ночи. Руководитель «Яндекс путешествий» Евгений Абрамзон заявил: «Тренд на «северный туризм» сохраняется не только летом – увеличение количества бронирований наблюдается и в зимний сезон».

Популярность размещений в аутентичных локациях, таких как базы отдыха и гостевые дома, за год выросла на 68%. Параллельно увеличилась потребность в туристическом снаряжении: спрос на треккинговые палатки вырос на 25-30%, а оборот в сегменте треккинговой одежды – на 15-20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила уникальное культурное многообразие и гостеприимство жителей Дагестана, пригласив туристов в республику. Роспотребнадзор сообщил о несоответствии пляжей Анапы и Темрюка курортным нормам. Роспотребнадзор также изменил туристические планы в Анапе.