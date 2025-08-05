Эксперт Вахрушев объяснил причины очередей из авто на Крымском мосту

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией госполитика складывалась так, что Крым пребывает в условиях устойчивого развития туризма.

«Это определенный подход, который удовлетворяет потребности современных туристов, местных сообществ, местного бизнеса, сохраняя прежде всего туристические ресурсы, и рассчитывает на то, что эти ресурсы будут сохранены для следующих поколений», – пояснил Вахрушев ТАСС.

Он отметил, что баланс между экономически, социальными, экологическими аспектами соблюдается и дает не взрывной, но устойчивый рост.

«Сейчас Крым входит в эту фазу устойчивого роста туризма. Это повлияло на повышенный туристический спрос в августе, создав условия для образование пробок на Крымском мосту», – добавил эксперт.

Он уточнил, что рост туризма подхлестнуло оптимальное соотношение цены и качества отдыха в Крыму.

Напомним, 4 августа была зафиксирована максимальная очередь из автомобилей к мосту – 4 068 машин, и них более 2,8 тыс. со стороны Тамани.

Как писала 3 августа газета ВЗГЛЯД, очередь из порядка 2,2 тыс. автомобилей образовалась у Крымского моста с обеих сторон.