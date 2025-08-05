Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Эксперт Вахрушев объяснил причины очередей из авто на Крымском мосту
Рост туристической привлекательности Крыма привел к рекордному числу автомобилей на Крымском мосту, что связано с устойчивым развитием туристической отрасли региона, считает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По его словам, после воссоединения Крыма с Россией госполитика складывалась так, что Крым пребывает в условиях устойчивого развития туризма.
«Это определенный подход, который удовлетворяет потребности современных туристов, местных сообществ, местного бизнеса, сохраняя прежде всего туристические ресурсы, и рассчитывает на то, что эти ресурсы будут сохранены для следующих поколений», – пояснил Вахрушев ТАСС.
Он отметил, что баланс между экономически, социальными, экологическими аспектами соблюдается и дает не взрывной, но устойчивый рост.
«Сейчас Крым входит в эту фазу устойчивого роста туризма. Это повлияло на повышенный туристический спрос в августе, создав условия для образование пробок на Крымском мосту», – добавил эксперт.
Он уточнил, что рост туризма подхлестнуло оптимальное соотношение цены и качества отдыха в Крыму.
Напомним, 4 августа была зафиксирована максимальная очередь из автомобилей к мосту – 4 068 машин, и них более 2,8 тыс. со стороны Тамани.
Как писала 3 августа газета ВЗГЛЯД, очередь из порядка 2,2 тыс. автомобилей образовалась у Крымского моста с обеих сторон.