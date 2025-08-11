Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении в Юнаковке группировка «Север» с тяжелыми боями продвинулись на 200 м вглубь населенного пункта, овладев пятью зданиями после отражения одной из контратак ВСУ. Украинские подразделения безуспешно пытались контратаковать правый фланг наступающей группировки. На направлениях Алексеевка и Яблоновка российские силы отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в лесу возле Синельниково, штурмовые подразделения «Северян» теснили ВСУ и расширяли зону контроля как западнее, так и восточнее Волчанска. В самом Волчанске российские силы продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись до 200 м. В лесу западнее Синельниково взяты две позиции ВСУ.

На Липцовском направлении артиллерия и расчеты FPV ударили по выявленным средствам связи, расчетам БПЛА и складам ВСУ. Сами ВСУ активных действий не предпринимали. На участке Меловое-Хатнее российские расчеты FPV уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные из группировки «Север» пресекли попытку вооруженных сил Украины перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области в направлении Брахлова.