Мать братьев Кокориных призвала наказать их на Красной площади

Мать Александра и Кирилла Кокориных в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что ее сыновей нельзя закрывать от общества.

«Я готова с ними выйти на Красную площадь, и пусть приедет вся страна, все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества», – сказала женщина, передает «Интерфакс».

По ее мнению, чиновники сами спровоцировали Кокориных и Павла Мамаева на драку.

«Когда смотришь видео без звука и не понимаешь, что происходит, – это шок. Но там была провокация. В мужской компании заведено, что когда тебя оскорбляют, ты отвечаешь», – пояснила мать Кокориных.

Ранее супруга Маманва Алана пожаловалась на поступающие угрозы, вымогательство и шантаж со стороны неизвестных злоумышленников.

Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Футболистов доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал их и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.