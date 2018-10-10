Жена Мамаева пожаловалась на поступающие угрозы

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пожаловалась на поступающие угрозы, вымогательство и шантаж со стороны неизвестных злоумышленников, незаконно получивших доступ к личной информации семейной пары.

Алана опубликовала скриншоты сообщений в мессенджере, из которых следует, что ее шантажирует злоумышленник, требуя денег и угрожая опубликовать информацию личного характера, якобы добытую посредством взлома, сообщает Sports.ru.

Издание отмечает, в сообщениях присутствуют угрозы в отношении Павла Мамаева: «Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился».

По словам супруги Мамаева, злоумышленники получили доступ к ее личной информации три года назад.

«Они не блефуют. Я это знаю. Шантажируют. Считаю нужным поделиться с вами. Чтобы если начнутся провокации, у вас не было лишних вопросов», – заявила супруга футболиста.

Мамаева отметила, что не может сейчас выйти из дома и подать заявление в полицию, потому что одна сидит с детьми.

«Я люблю своего мужа и мне все равно что вы об этом думаете! Комментарии свои оставьте при себе», – написала Алана в своем Instagram.

Напомним, в среду Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

В четверг Тверской суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за Кокориным в СИЗО был отправлен Мамаев, который также проведет под стражей порядка двух месяцев. В ходе судебного заседания Мамаев выразил желание публично извиниться перед потерпевшими и предложил возместить им ущерб.

Арестованные были этапированы в Бутырский следственный изолятор российской столицы.