Мишустин предложил Киргизии запустить новые совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах в Киргизии предложил запустить новые совместные проекты в транспортной, горнорудной и атомной сферах.
Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым сообщил, что более 1,7 тыс. компаний с российским капиталом уже работают в Киргизии и задействованы в энергетике, промышленности, цифровых технологиях, передает ТАСС.
Российский премьер подчеркнул, что главная цель сторон – создать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.
Он предложил совместно проработать запуск новых перспективных инициатив. В числе ключевых направлений он выделил транспорт, горнорудную промышленность, сельское хозяйство, а также проекты в сфере мирного атома.
«Предлагаем здесь вместе проработать запуск всех новых перспективных инициатив. Я перечислю несколько из них: это транспортная сфера, это горнорудная промышленность, сельское хозяйство, мирный атом и целый ряд других», – отметил Мишустин.
Делегацию России сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и другие высокопоставленные чиновники. Мишустин отметил, что Россия намерена укреплять сотрудничество с Киргизией во всех сферах, назвав отношения между странами братскими.
Премьер-министр также поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Мишустин подчеркнул, что выполнение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран, является главной задачей для правительств.
Ранее Путин заявил о лидерстве России по инвестициям в экономику Киргизии.