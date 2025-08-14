Мишустин предложил Киргизии запустить новые совместные проекты

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым сообщил, что более 1,7 тыс. компаний с российским капиталом уже работают в Киргизии и задействованы в энергетике, промышленности, цифровых технологиях, передает ТАСС.

Российский премьер подчеркнул, что главная цель сторон – создать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.

Он предложил совместно проработать запуск новых перспективных инициатив. В числе ключевых направлений он выделил транспорт, горнорудную промышленность, сельское хозяйство, а также проекты в сфере мирного атома.

Делегацию России сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и другие высокопоставленные чиновники. Мишустин отметил, что Россия намерена укреплять сотрудничество с Киргизией во всех сферах, назвав отношения между странами братскими.

Премьер-министр также поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Мишустин подчеркнул, что выполнение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран, является главной задачей для правительств.

Ранее Путин заявил о лидерстве России по инвестициям в экономику Киргизии.