Путин заявил о лидерстве России по инвестициям в экономику Киргизии
Россия занимает лидирующее место среди стран-инвесторов в экономику Киргизии, инвестиции вложены в свыше 2,5 тыс. проектов, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.
Президент подчеркнул, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства, а ключевым элементом остается экономическое сотрудничество.
Президент подчеркнул, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства, а ключевым элементом остается экономическое сотрудничество.
«Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику», – заявил Путин. Он добавил, что Российско-киргизский фонд развития профинансировал свыше 2,5 тыс. проектов, вложив более 900 млн долларов в различные инициативы. При поддержке фонда в Киргизии строятся промышленные предприятия и социальные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест.
Президент пожелал участникам форума успешной работы и выразил надежду на скорую реализацию инициатив, заявленных в ходе деловой встречи.
Седьмой Киргизско-российский бизнес-форум проходит в селе Бостери на Иссык-Куле, собрав более тысячи делегатов из разных стран.
Ранее Россия отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил Киргизию за сохранение особого статуса русского языка.