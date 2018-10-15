Экс-мэра Махачкалы приговорили

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев Советским районным горсудом приговорен к четырем годам заключения по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников.

«Суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Также Мусаеву запрещено на три года занимать должности гражданской и муниципальной службы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Суд рассматривал дело бывшего градоначальника в особом порядке, который позволяется при условии полного признания вины обвиняемым.

Гособвинение предложило назначить Мусаеву пять лет колонии общего режима, при том, что защита просила условного срока.

Напомним, в начале года Мусе Мусаеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектаров является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей.

В середине январе против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. 21 января он был арестован.