Мэра Махачкалы связали с ­«беспределом в градостроительстве»

­«В Махачкале все ждали его ареста». Так политологи оценивают начатое следствие против очередного крупного чиновника – мэра Махачкалы Мусы Мусаева, подозреваемого в многомиллионных хищениях и махинациях. Что именно вменяют главе дагестанской столицы и почему отзывы о его деятельности не так однозначны?

Против мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело. Он подозревается в «совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий», – сообщил Следственный комитет. Следователи подозревают Мусаева в причинении ущерба на 80 млн рублей.

Проводятся обыски в доме мэра, а также его личном кабинете в администрации города. Но некоторое время спустя пресс-служба мэрии сообщила, что Мусаева не стали задерживать после обысков. «Администрация работает в штатном режиме, мэр продолжает работать», – сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

В помощь республиканским следователям придана группа специалистов из Москвы ­– сотрудники Генпрокуратуры и других ведомств. Эта группа примерно в 40 человек прибыла в республику накануне, чтобы проверить органы власти, а также исполнение бюджета.

По информации следователей, в марте 2016 года Мусаев подписал постановление о предоставлении участка площадью около 17,5 тыс. кв. м в собственность некоему ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. При этом мэр знал, что участок является собственностью республики, указывают следователи. Рыночная стоимость участка составляет более 81 млн рублей. Разница и составляет упомянутые 80 млн рублей ущерба.

В ноябре прошлого года недавно назначенный глава Дагестана Владимир Васильев лично возглавил комиссию по борьбе с коррупцией. Новый руководитель дал указание чиновникам тщательнее отчитываться о доходах и расходах; одновременно произошла смена прокурора республики.

Второй по счету

Муса Мусаев занимает пост мэра с 2015 года, до этого он работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Это уже второй махачкалинский градоначальник, подвергнутый уголовному преследованию. В 2015 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы предшественника Мусаева, бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова.

На эту тему

Амиров и еще семь фигурантов дела обвинялись в убийстве и. о. начальника следственного отдела СК по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова, а также в организации и исполнении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Каспийске. За год до этого Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Амирова к 10 годам за подготовку покушения на Сагида Муртазалиева, руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана и известного российского борца (самолет с которым должны были сбить из ПЗРК).

Репутацию мэра Мусаева, в отличие от экс-мэра Амирова, скорее можно назвать противоречивой, нежели однозначно негативной.

«Был наиболее активным и эффективным мэром»

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заметил: когда он возглавил республику в 2013 году, Махачкала досталась ему, в общем, полуразрушенной. «В городе фактически не было общественного транспорта, была разрушена вся система жизнеобеспечения горожан, были перебои в поставках воды и снабжении электричеством», – вспоминает собеседник.

«Я поменял трех мэров, а Мусаев – четвертый. Он оказался наиболее активным и эффективным», – заметил Абдулатипов. По его словам, Мусаев «привел в порядок многие улицы, дворы, фактически восстановил общественный транспорт».

Схожим образом о Мусаеве отзывается депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. «Энергичный, в социальных сетях активно себя позиционировал. Последний год он активно работал, старался, что-то делал. В городе это видно – улицы, дороги, чистота», – отметил Сафарлиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Но существует и прямо противоположная точка зрения.

«Часть феодальной системы»

«Я ждал этого радостного события», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Максим Шевченко. ­«Муса Мусаев – это полный обаятельный человек, но то, во что превращена Махачкала, по мнению самих махачкалинцев, за последнее время просто не поддается описанию. То, что в Махачкале все ждали его ареста, могу сказать уже точно», – утверждает Шевченко.

По мнению Шевченко, местные жители негативно оценивают деятельность мэра Мусаева. «Достаточно зайти в разные группы – «Реальный Дагестан» и так далее, там все это обсуждается, видео публикуются», ­– подчеркивает собеседник. То, что вменяют Мусаеву, Шевченко считает частью «не коррупции, а феодализма, системного кормления правящих элит».

Депутат Сафарлиев, впрочем, не отрицает, что в республиканской столице не все благополучно. «Есть нарушения, которые несколько лет длились, вот они и проверяются, – заметил собеседник. – Неправильное выделение земель под строительство домов. Я сам несколько запросов писал, когда среди многоквартирных высотных домов во дворе кто-то участок получал и еще один дом начинал строить, так что и двор исчезал, и детские площадки.

Некий беспредел в плане градостроительства был, и он есть».

Дело Мусаева пока не названо коррупционным, «но подобные проблемы как в республике, так и по всей стране существуют. Есть специфика, связанная с национальными особенностями», – констатировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперт по Северному Кавказу, руководитель департамента по коммуникациям РИА «Регионы России» Дмитрий Киселев. Что же касается задержания Саида Амирова, то оно «стало «сигнальной ракетой» именно этих тенденций», резюмировал Киселев. Он уверен, что «в ближайшем будущем стоит ожидать уголовных дел против некоторых чиновников».