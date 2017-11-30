Против мэра Махачкалы завели уголовное дело

Мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей, сообщает Следственный комитет (СК).

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Махачкалы Мусы Мусаева. Он подозревается в «совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Сообщается также, что обыски проходят в доме и личном кабинете Мусаева.



«Сотрудниками правоохранительных органов, а именно СК по СКФО, а также УФСБ Дагестана проводятся обыски в доме мэра Махачкалы, а также его личном кабинете в администрации города», – рассказали в СК.

Напомним, 16 января 2018 года Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Мусы Мусаева Бадрудину, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении полицейского.