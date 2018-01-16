ВС Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы

Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Мусы Мусаева – Бадрудину, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении полицейского.

«Сегодня Верховный суд республики, рассмотрев апелляционное представление, отменил оправдательный приговор, вынесенный Бадрудину Мусаеву 11 сентября прошлого года Советским районным судом Махачкалы. Дело направлено на новое рассмотрение», – передает ТАСС сообщение суда, где уточнили, что Мусаев-младший на рассмотрении не присутствовал.

Напомним, ранее сын мэра Махачкалы Бадрудин Мусаев стал фигурантом уголовного дела о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.

Сообщалось также, что и.о. прокурора Дагестана Сергей Беляков отменил постановление органов предварительного следствия о возбуждении уголовного дела на сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, но позже прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу.