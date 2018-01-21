Арестован мэр Махачкалы

Советский районный суд Махачкалы арестовал на 10 дней мэра города Мусу Мусаева до того, как ему предъявят обвинение.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Мусаева подозревают в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей. Уголовное дело против него завели в пятницу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.