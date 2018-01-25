Мэра Махачкалы обвинили в превышении должностных полномочий

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления… «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», – сказала Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектаров является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей.

В рамках дела проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, которые занимались подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

«По уголовному делу продолжаются следственные действия, обвиняемый также проверяется на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям», – добавила Петренко.

Напомним, в середине январе против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. 21 января он был арестован на 10 дней до предъявления обвинений.